Questa mattina, mentre era in spiaggia, la donna è stata vista accasciarsi a terra e non dare più segni di vita. Sul posto sono intervenuti gli uomini della capitaneria di porto di Gaeta e i medici del 118, i quali hanno confermato il decesso a causa di arresto cardiocircolatorio.

Si tratta di una donna di 79 anni residente nel New Jersey, che si trovava probabilmente a Gaeta in vacanza.

Si accascia sulla riva per un malore e muore. È successo poche ore fa a Gaeta nei pressi della spiaggia di Fontania.

Ok

Utilizziamo i cookie per personalizzare i contenuti e gli annunci, fornire le funzioni dei social media e analizzare il nostro traffico. Inoltre forniamo informazioni sul modo in cui utilizzi il nostro sito ai nostri partner che si occupano di analisi dei dati web, pubblicità e social media, i quali potrebbero combinarle con altre informazioni che hai fornito loro o che hanno raccolto in base al tuo utilizzo dei loro servizi. Visualizza dettagli