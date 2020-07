Visita d'eccezione, quella di stamattina (9 luglio 2020) per la ReiThera di Castel Romano, ossia l'azienda del polo biotech che si trova al confine fra Roma e Pomezia che sta lavorando insieme allo Spallanzani per la sperimentazione di un vaccino anti Coronavirus 100% made in Italy.

In particolare, l'azienda è stata raggiunta dai ministri della Salute e della Ricerca Roberto Speranza e Gaetano Manfredi, accompagnati dall'assessore alla Sanità del Lazio, Alessio D'Amato.

«L'Italia con i suoi cervelli, con le sue donne e suoi uomini, è al centro della sfida mondiale per il nuovo vaccino e sarà questa la vera soluzione che il mondo aspetta. È bello che ci siano realtà importanti del nostro Paese, frequentate da donne e uomini che hanno studiato qui e che lavorano qui, che possono dare una mano vera per raggiungere questo obiettivo strategico» è stato il commento di Speranza.

Queste, invece, le parole di Manfredi: «L'Italia sia all'avanguardia a livello internazionale per garantire sicurezza sanitaria e un futuro industriale al Paese. Oggi siamo in una bellissima realtà biotecnologica italiana impegnata nella ricerca sui vaccini».

Insieme a loro e a D'Amato, alla visita hanno partecipato anche il commissario per l'emergenza Covid-19 Domenico Arcuri e il direttore generale dell'Aifa Nicola Magrini.