Si chiama Gheorghe Ristea, da tutti conosciuto come "Gigi" o "Luigi", il 37enne bracciante agricolo d'origine romena morto nel tardo pomeriggio di ieri a Campoverde di Aprilia a causa dell'incidente agricolo che si è verificato nelle campagne di via Roselli.

L'uomo, residente con la moglie nella zona di Campo di Carne, non dava notizie di sé da diverse ore, Così verso le 17 e 30 un suo amico e collega - entrambi lavorano per una ditta romana che ha diversi terreni nelle campagne di Aprilia - una volta smontato dal suo turno è corso in via Roselli per accertarsi delle condizioni dell'amico. «Siamo amici da tanti anni - ci confida la moglie dell'uomo che ha effettuato il ritrovamento e che ha dovuto consolare la cognata della vittima giunta in via Roselli e che ha dovuto dare la notizia alla sorella, moglie di Luigi - e sua moglie mi ha chiamato perché dalle due non lo sentiva più. Non aveva mai ignorato le telefonate...».

Così l'amico ha cercato nel campo e quando ha raggiunto il canale, ha visto il mezzo agricolo nel fosso ribaltato. Dal piano stradale era di fatto impossibile notare qualcosa. Ha dato l'allarme e ha chiamato i soccorsi. Sul posto è arrivata una ambulanza del 118 di Aprilia. Sono corsi anche i vigili del fuoco che hanno dovuto far intervenire una grossa gru per estrarre il trattore dal canale. E' stata fatta intervenire anche un'eliambulanza con la speranza di poter rianimare il giovane bracciante e trasferirlo d'urgenza in ospedale. Ma quando gli uomini del 118 hanno raggiunto Luigi, il suo cuore era fermo da tempo.

Sul posto sono intervenuti anche gli agenti della polizia locale e i carabinieri di Campoverde a cui spetta effettuare i rilievi di quello che di fatto è un incidente, tragico, sul lavoro. I militari dell'Arma ascolteranno i residenti delle due abitazioni che si trovano accanto al terreno in cui la vittima stava lavorando e i responsabili della azienda agricola per cui stava operando.