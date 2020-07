Stando alle statistiche diffuse dai pendolari, fin da Pomezia sud il traffico si è bloccato e si procede con estrema cautela nel punto in cui si è verificato il rogo.

In particolare, un vasto incendio di sterpaglie registrato nella zona di Pian di Frasso, ad Ardea (nella zona di confine con Pomezia), ha interessato le zone a ridosso della Strada Statale 148, portando fumo e fiamme proprio vicino alla carreggiata tra il chilometro 36 e il chilometro 38.

Da due ore circa, sulla Pontina, in direzione di Latina, si registrano importanti disagi per il traffico veicolare.

