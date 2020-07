"Gli esami - si legge sulla pagina Facebook del Norsaa di Roma - hanno appurato che vi era una frattura dell'epifisi prossimale dell'omero dell'ala destra. L'animale è stato stabilizzato e domani sarà portato presso la Lipu per essere operato".

Un gabbiano in grossa difficoltà a causa di un'ala rotta è stato salvato dalle Guardie zoofile ambientali del Norsaa di Roma all'interno di una società di spedizioni di Pomezia.

Ok

Utilizziamo i cookie per personalizzare i contenuti e gli annunci, fornire le funzioni dei social media e analizzare il nostro traffico. Inoltre forniamo informazioni sul modo in cui utilizzi il nostro sito ai nostri partner che si occupano di analisi dei dati web, pubblicità e social media, i quali potrebbero combinarle con altre informazioni che hai fornito loro o che hanno raccolto in base al tuo utilizzo dei loro servizi. Visualizza dettagli