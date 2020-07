È avvolto dal mistero quanto accaduto ieri pomeriggio, poco dopo le 14:30, lungo la via Nettunense, nel territorio di Lanuvio, ma al confine con Aprilia. In particolare, un uomo italiano, classe 1988, è stato attinto da un colpo di arma da fuoco a una gamba. A sparare, stando ad alcune indiscrezioni, sarebbe stato un uomo che era a bordo di un'auto insieme a un'altra persona. Anche la vittima della gambizzazione era in macchina e poco dopo lo sparo altre due persone si sono fermate e lo hanno soccorso. Una di loro lo ha caricato in macchina e lo ha trasportato al Pronto soccorso del nuovo ospedale dei Castelli di Ariccia, l'altra si è messa la guida dell'auto del ferito e l'ha lasciata nel parcheggio del Pronto soccorso. A chiamare i poliziotti del commissariato di Albano è stato il personale dell'ospedale: una volta sul posto gli agenti hanno appreso che il giovane italiano romano era sotto ai ferri per un'operazione urgente, ma non correva pericolo di vita. Sia in ospedale che sul luogo dello sparo sono intervenuti anche gli agenti della polizia scientifica. L'automobile è stata sequestrata.