Non è dato sapere, per adesso, il riparto territoriale dei nuovi casi: di fatto, però, la situazione va tenuta sotto stretto monitoraggio.

In un solo giorno, infatti, la Asl Roma 6 ha accertato l'insorgenza di nove nuovi casi di Coronavirus, un vero e proprio picco se si pensa che da oltre un mese non si registrava un numero così alto di nuovi contagi contemporaneamente.

Dopo alcuni giorni di relativa tranquillità, nelle ultime 24 ore torna a crescere l'apprensione per i contagi da Coronavirus fra i Castelli Romani e il litorale a sud della Capitale d'Italia.

