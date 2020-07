E' partita da Velletri in auto ed è arrivata a Colleferro: il tutto, verosimilmente, per vendere la droga. Per questo motivo i carabinieri della Compagnia di Colleferro - coordinati dal capitano Ettore Pagnano - hanno arrestato una donna di 23 anni, incensurata, per l'ipotesi di reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

La ragazza, controllata dai carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile durante un normale servizio volto alle verifiche sulla circolazione stradale, è apparsa particolarmente preoccupata e nervosa. Di conseguenza, i militari hanno deciso di perquisire il veicolo e, nella borsa della 23enne, sono stati trovati quattro ovuli di hashish del peso complessivo di 20 grammi.

A quel punto, è scattata la perquisizione anche nella casa di Velletri, dove i carabinieri hanno trovato altri tre etti di hashish già suddivisi in ovuli, oltre a due piante di marijuana alte due metri ciascuna, a un bilancino di precisione e a seimila euro in contanti.

Una volta arrestata, la ragazza è stata giudicata per direttissima dal giudice del Tribunale di Velletri: in aula ha patteggiato una pena di un anno e sei mesi.