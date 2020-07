Maltrattamenti nei confronti dei genitori, 45enne trasferito in carcere. infatti questa mattina i poliziotti della Questura di Latina, questa mattina, così come disposto al Giudice Mario La Rosa del Tribunale di Latina – Ufficio G.I.P., hanno arrestato M.G. del 1975 in esecuzione all'ordinanza di sostituzione della misura cautelare dell'allontanamento dalla casa familiare con la misura della custodia cautelare in carcere.



Gli investigatori della Squadra Mobile sulla scorta delle numerose denunce presentate dai genitori del 45enne, lo scorso anno lo avevano indagato per maltrattamenti contro i propri genitori e ne avevano ottenuto l'allontanamento dalla casa familiare. Nei giorni scorsi l'ennesimo episodio di violenza denunciato dal padre, a cui il figlio, nullafacente, chiedeva del denaro.

Oggi gli agenti della Questura di Latina hanno dato esecuzione all'ordinanza della misura cautelare in carcere a carico del 45enne, per il quale si sono aperte le porte della Casa Circondariale di Viterbo.