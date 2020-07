Un incidente si è verificato circa un'ora fa in località San Vito nel Comune di San Felice Circeo. Per cause da accertare una Mercedes proveniente da via Pontina vecchia e diretta verso la Pontina ha urtato contro una moto che diretta verso Terracina. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 che hanno immediatamente soccorso l'uomo che si trovava in sella alla moto.

Ad effettuare i rilievi sono stati i Carabinieri di San Felice Circeo. Sul posto i volontari Anc Coordinati dal maresciallo Cestra hanno messo in sicurezza l'area e deviato il traffico.