Tragedia questa notte lungo l'Appia, circa all'altezza del chilometro 73 nel territorio di Pontinia, dove si sono scontrate due automobili. Uno dei due veicoli, a causa del violento impatto, è finito fuori dalla carreggiata. A perdere la vita un ragazzo di Cisterna di Latina: vano purtroppo il tentativo di soccorso da parte del personale del 118. La dinamica dell'incidente, in cui sono rimaste coinvolte una Mini e una BMW, è al vaglio dei carabinieri della stazione coordinati dalla Compagnia di Latina, che si sono occupati dei rilievi di rito. Sul posto anche i vigili del fuoco del comando di Latina.

