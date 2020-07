Momenti di paura, questa notte, in via Campo di Carne, a Tor San Lorenzo di Ardea. In particolare, mentre i vigili del fuoco stavano spegnendo un incendio di sterpaglie, un violentissimo boato ha caratterizzato l'area dove era in corso il rogo. A 20 metri dai pompieri è infatti esplosa una mina risalente alla seconda guerra mondiale. Fortunatamente, nessuno è rimasto ferito e non sono stati registrati danni: la paura, però, è stata davvero molta vista la situazione. Va ricordato che l'area compresa tra Ardea e Nettuno non è nuova a simili ritrovamenti visto che il 22 gennaio 1944 fu soggetta allo sbarco degli alleati. Soltanto nei giorni scorsi, un altro ordigno bellico venne ritrovato in un giardino privato sempre nella zona di Tor San Lorenzo.