In città si registra un nuovo caso di Covid-19, a comunicarlo è l'Asl di Latina che nel bollettino quotidiano su base provinciale segnala un incremento dei contagiati nel secondo centro della provincia. Un nuovo positivo che al momento non risulta al Comune di Aprilia, per i quali i casi ancora attivi restano 5, come specificato nel pomeriggio da una nota dal sindaco Antonio Terra. Sono invece 17 le persone attualmente in isolamento domiciliare presso il proprio domicilio: 3 di questi sono pazienti ormai guariti che stanno terminando la fase di quarantena. A preoccupare però sono le altre 14 persone, cittadini ai quali l'autorità sanitaria ha imposto di non entrare in contatto con altre persone, in attesa della prova del tampone.

E dunque potrebbe essere uno di questi il caso non ancora conosciuto dall'amministrazione comunale. «Dopo la preoccupazione di inizio settimana – commenta il sindaco Terra – la situazione appare oggi sotto controllo: le autorità sanitarie hanno isolato i casi riscontrati positivi e le persone che sono entrate in contatto con loro. Rimane comunque la necessità di mantenere la massima prudenza, indipendentemente dal numero dei casi positivi: la fase emergenziale non è terminata».