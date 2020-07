A Minturno i carabinieri della compagnia di Formia hanno eseguito un'ordinanza emessa dal Tribunale di Cassino nei confronti di un 19enne, con la quale l'autorità giudiziaria, concordando pienamente con le risultanze investigative del reparto dell'arma, ha disposto nei confronti del giovane, l'allontanamento dalla casa familiare ed il divieto di avvicinamento ad una distanza inferiore ai 100 metri dai luoghi frequentati dai propri genitori. Il 23 giugno scorso, infatti, era stato denunciato per minacce aggravate e tentata estorsione per aver minacciato la madre con un coltello da cucina pretendendo i soldi per l'acquisto di sostanze stupefacenti.