Aveva compiuto 40 anni da meno di un meno di un mese Alessandro Paolucci, l'uomo residente a Cisterna che ha perso la vita nel tragico incidente stradale consumato nelle scorse ore sulla statale Appia, nel territorio del comune di Pontinia. Consulente finanziario aveva una viscerale passione per il mare e le imbarcazioni, visto che ricopriva anche il ruolo di skipper presso un'azienda di noleggio di yatch e imbarcazioni. E molto probabilmente il 40enne stava percorrendo la statale in direzione sud per raggiungere uno dei porti del litorale laziale, prima del fatale impatto.