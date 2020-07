Nella giornata di ieri, a Sabaudia, i carabinieri della locale Stazione hanno eseguito un ordine di carcerazione a carico di un 31enne del posto.

In particolare, il provvedimento è stato emesso dal Tribunale di sorveglianza di Roma in quanto l'uomo deve scontare una pena di un anno, due mesi e sei giorni di reclusione. Lo farà in regime di detenzione domiciliare nel luogo di residenza.

Questo perché è stato ritenuto l'autore, in concorso con altri, di un furto in abitazione commesso proprio a Sabaudia nel 2017.