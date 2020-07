Arrestato per essere evaso dagli arresti domiciliari.

E' questa la storia di un 51enne di Terracina, bloccato nella giornata di ieri dai carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile della locale Compagnia.

In particolare, l'uomo è stato sorpreso fuori dal domicilio indicato per la detenzione: di conseguenza, è stato immediatamente portato in caserma e, subito dopo, è stato nuovamente ricondotto nella sua abitazione in attesa della celebrazione del processo con rito direttissimo davanti al giudice del Tribunale di Latina.