Si ricorda che, allo stato, l'unico modo per evitare la diffusione del contagio consiste nel ridurre all'essenziale i contatti sociali per tutta la durata dell'emergenza.

La Asl di Latina torna a raccomandare ai cittadini di tutta la provincia di rispettare rigorosamente le disposizioni vigenti sulla mobilità delle persone nonché tutte le prescrizioni in materia di rispetto delle distanze, del lavaggio delle mani e del divieto di assembramento.

Il quadro generale vede dunque 578 casi; 10,05 di prevalenza (il numero di persone risultate positive per 10.000 abitanti); 504 guariti; 36 deceduti; 38 positivi di cui 23 trattati a domicilio.

Due dei nuovi casi si sono registrati nel Comune di Aprilia e quattro in quello di Formia.

Ok

Utilizziamo i cookie per personalizzare i contenuti e gli annunci, fornire le funzioni dei social media e analizzare il nostro traffico. Inoltre forniamo informazioni sul modo in cui utilizzi il nostro sito ai nostri partner che si occupano di analisi dei dati web, pubblicità e social media, i quali potrebbero combinarle con altre informazioni che hai fornito loro o che hanno raccolto in base al tuo utilizzo dei loro servizi. Visualizza dettagli