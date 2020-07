Movida senza regole al Circeo tra danni e degrado. Oltre al problema degli assembramenti c'è molto altro almeno per quanto riguarda il centro storico, dove non sono mancate segnalazioni anche con tanto di video rispetto quanto accade nelle prime ore del mattino.

Questa volta gli scatti arrivano però dai volontari dell'Anc Sabaudia che nel corso del servizio di monitoraggio del territorio principalmente per il rischio incendi sul promontorio, ieri mattina si sono trovati davanti altro. I volontari sono stati allertati da una residente che li ha portati in prossimità della recinzione realizzata per i lavori di consolidamento di un muro del centro storico. Non si sa quando la rete effettivamente sia stata danneggiata ma comunque, soprattutto per chi scende le scale a ridosso della "terrazza", potrebbe essere un pericolo nelle ore notturne. Nella stessa area sono state rinvenute numerose bottiglie di alcolici e anche bicchieri, più rifiuti di ogni genere.

Bivacchi notturni che proseguono dopo la chiusura anticipata dei locali per via del Covid-19. I volontari Anc hanno segnalato al Comune quanto riscontrato nell'auspicio che la recinzione venga ripristinata al più presto sia per una questione di sicurezza delle persone che per evitare che il muro subisca danni. Un'altra segnalazione è stata poi presentata dall'Anc questa volta in relazione ad un tratto di strada salendo per via dell'Acropoli.

Si tratta di una voragine su un lato della carreggiata all'altezza del sentiero delle Ceraselle che era stata segnalata già lo scorso anno. I volontari hanno provveduto a transennarla per renderla visibile almeno fino a quando non verrà sistemata. Si tratta di una strada che porta al promontorio e che quindi soprattutto in questo periodo è percorsa da molte persone per escursioni e gite fuori porta.