Infine, sono 306 i pazienti guariti in un solo giorno: in totale, sono 194.579 le persone che hanno sconfitto il Coronavirus.

Sul fronte dei decessi, invece, si registrano altre sette vittime: anche questo dato è in diminuzione rispetto a ieri, quando i morti erano stati 12. Il totale di chi ha perso la vita "con" il Coronavirus sale a 34.945 individui.

Con i nuovi contagi, dunque, i casi totali dall'inizio dell'epidemia di Covid-19 sono 242.827, mentre le persone attualmente positive al virus sono 13.303. Di queste, 12.410 si trovano in isolamento domiciliare, 826 sono ricoverate con sintomi e 67 si trovano in terapia intensiva.

Nelle ultime 24 ore sono state registrati 188 nuovi casi di Coronavirus, ossia quasi 90 in meno di ieri, quando l'incremento era stato di 276 individui positivi in più.

Ok

Utilizziamo i cookie per personalizzare i contenuti e gli annunci, fornire le funzioni dei social media e analizzare il nostro traffico. Inoltre forniamo informazioni sul modo in cui utilizzi il nostro sito ai nostri partner che si occupano di analisi dei dati web, pubblicità e social media, i quali potrebbero combinarle con altre informazioni che hai fornito loro o che hanno raccolto in base al tuo utilizzo dei loro servizi. Visualizza dettagli