Stando alle prime indagini dei carabinieri, comunque, sembrerebbe che l'aggressione dell'altra sera non fosse la prima: anche se la donna non ha mai denunciato alcunché, le condotte violente del compagno sarebbero state reiterate nel tempo. Di conseguenza, ora gli accertamenti proseguiranno.

A quel punto, i militari sono intervenuti e hanno bloccato l'uomo, accompagnandolo prima in caserma e poi in carcere.

Il ventunenne, padre di due bambini molto piccoli, è stato colto in flagranza di reato mentre prendeva a calci la compagna.

In particolare, i carabinieri della Compagnia di Anzio - coordinati dal capitano Giulio Pisani - hanno arrestato a Nettuno un cittadino pakistano classe 1999 resosi responsabile di maltrattamenti in famiglia.

C'è ancora una storia di maltrattamenti in famiglia a caratterizzare questo primo scampolo d'estate sul litorale romano.

