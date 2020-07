Lo chiamano il mago dei furti di rame. Un soprannome che vale più di tante presentazioni.

Gli agenti della Squadra Mobile di Latina hanno arrestato un 29enne di origine romena, C.S. le sue iniziali, che deve scontare una pena complessiva di sette anni, sei mesi e 10 giorni per furto aggravato in concorso con altre persone.

Nel suo curriculum ci sono diversi raid commessi in concorso con altri individui e avvenuti, oltre che in provincia di Latina, anche nella Capitale all'interno di capannoni commerciali dove, grazie all'aiuto dei complici, portava via materiali per infissi esterni in alluminio, ottone e rame.