Nel frattempo, sono risultate tutte negative le persone sottoposte al tampone in una nota struttura ricettiva all'aperto del capoluogo pontino che è stata anche sanificata dopo che nei giorni scorsi un uomo positivo a un controllo aveva dichiarato di aver frequentato la struttura anche se solo di passaggio.

La Asl di Latina, davanti a questa nuova incidenza del Covid sul territorio, è tornata a raccomandare ai cittadini di tutta la provincia «di rispettare rigorosamente le disposizioni vigenti sulla mobilità delle persone nonché tutte le prescrizioni in materia di rispetto delle distanze, del lavaggio delle mani e del divieto di assembramento».

Sei nuovi casi positivi al Coronavirus Covid-19 nella nostra provincia. Sono quelli annunciati ieri dalla Asl di Latina e che hanno portato il conto settimanale a quota 15 (in 6 giorni) e quello complessivo dell'emergenza a 578.

