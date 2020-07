Per estrarre il giovane dalle lamiere dell'auto e mettere in sicurezza i mezzi coinvolti sono intervenuti anche i vigili del fuoco.

Sul posto, poco dopo lo schianto, è intervenuto il personale sanitario, che ha subito mobilitato un'eliambulanza per trasportare il ragazzo ferito in un ospedale di Roma.

Ad avere la peggio è stato il giovane che guidava una delle due auto, di circa 25 anni, che è apparso subito in condizioni piuttosto gravi.

In particolare, con una dinamica al vaglio dei carabinieri della locale Stazione, due auto si sono scontrate fra loro lungo via Madonna delle Grazie, strada a tratti stretta e tortuosa che collega il centro storico della "perla" dei Lepini all'Agro Pontino.

