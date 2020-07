Trattandosi del terzo spiaggiamento in pochi giorni tra il litorale romano e pontino, abbiamo contattato il biologo del Centro Studi Cetacei, Valerio Manfrini: «Dal data base GeoCetus del Centro Studi Cetacei Onlus risulta che dall'inizio dell'anno a oggi sulla costa laziale si sono spiaggiati o sono stati rinvenuti in difficoltà 14 cetacei così suddivisi: 11 stenelle striate, due tursiopi e un cucciolo di balenottera minore».

Ancora un delfino trovato morto sulle spiagge del Lazio. Stavolta la scoperta è stata effettuata attorno all'ora di pranzo a Nettuno, lungo la spiaggia libera che si trova a pochi passi dal Poligono militare. L'esemplare, una stenella striata, era in avanzato stato di decomposizione ed è stato impossibile determinarne il sesso, anche in virtù del fatto che la parte genitale era fra quelle assenti.

