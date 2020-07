Emergono ulteriori dettagli rispetto al grave incidente stradale che si è verificato nel corso della serata di ieri a Sermoneta, in via Madonna delle Grazie, nei pressi dell'incrocio con via Abbadia.

In particolare, lo schianto tra l'operaio 30enne sermonetano - che guidava una Lancia Ypsilon - e una Citroen C3 con a bordo due persone rimaste illese è avvenuto con una dinamica che è tuttora al vaglio dei carabinieri della Stazione di Cori, intervenuti per rilevare il sinistro.

Il ragazzo, molto conosciuto nella "perla" dei Lepini e residente nel centro storico, è stato immediatamente soccorso dai vigili del fuoco - che lo hanno estratto dalle lamiere - e dal personale del 118 che, date le condizioni di salute e le ferite riportate alla testa, ha subito chiamato una eliambulanza che ha trasportato il 30enne a Roma.