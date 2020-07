Da ormai diverse settimane Lanuvio era Covid-Free. Purtroppo, però, il virus che sta spaventando il mondo è tornato a far capolino sul territorio: infatti, un residente nel paese dei Castelli Romani è risultato positivo al Coronavirus ed è stato ricoverato in ospedale. Lo ha annunciato il sindaco Luigi Galieti, spiegando che il caso è stato comunicato dalla Asl Roma 6 e che la sua famiglia è già posta in isolamento domiciliare.

«Si tratta - ha spiegato il sindaco - di un cittadino extracomunitario tornato in Italia qualche giorno fa. Si stanno predisponendo da parte della Asl i tamponi oro-faringei per i conviventi. Comunicheremo aggiornamenti di volta in volta. Al di là delle diatribe tra pessimisti, ottimisti, minimalisti, catastrofisti, massimalisti, complottisti, maghi e maghetti di ogni genere, con laurea o senza laurea, il virus come si vede gira tranquillamente e fa, come è giusto che sia, il suo mestiere, quello del virus; dipende da noi se vogliamo che continui a farlo molto tranquillamente oppure con una certa difficoltà, purtroppo nell'ottica di un gioco a somma zero (o vinciamo noi o vince lui, non vi sono altre possibilità). Non serve aggiungere altro per le persone intelligenti: penso che tutti siamo responsabili, vi chiedo solo di continuare a esserlo; quindi tranquillità, vivere normalmente - ha concluso Galieti -, ma senza abbassare mai la guardia».