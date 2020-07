Tornano a crescere i nuovi casi di Coronavirus in Italia. In particolare, stando al bollettino diramato dal ministero della Salute, i nuovi contagi sono 234, con il totale delle persone colpite dal virus dall'inizio della pandemia che sono diventate 243.061.

A tale numero fanno da contraltare i guariti, che sono 349 in più rispetto a ieri: in totale, dunque, le persone che hanno sconfitto il Covid-19 in Italia sono diventate 194.928.

Per quanto concerne gli attuali positivi, che sono 13.179, 776 sono ricoverati con sintomi (ieri erano 826), 68 risultano essere in terapia intensiva (uno in più rispetto a ieri) e 12.335 sono quelli in isolamento domiciliare.

Infine, sul fronte dei decessi si registrano altre 9 vittime in 24 ore: il totale dei morti "con" il nuovo Coronavirus, dunque, sale a 34.954 persone.