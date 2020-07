Sterpaglie e rifiuti in fiamme, purtroppo a ridosso delle abitazioni. E' quanto accaduto nel pomeriggio di oggi ad Ardea, in via dei Colli Marini.

In particolare, attorno alle 16 due squadre dei vigili del fuoco del Distaccamento di Pomezia e i volontari del Nucleo di protezione civile "Airone" sono intervenuti nella zona periferica di Ardea per domare le fiamme che, sospinte dal vento, si stavano portando in prossimità delle abitazioni di zona.

A bruciare, oltre alla vegetazione (alberi, piante varie ed erba), anche materiale di risulta e rifiuti vari. Il che ha reso il fumo particolarmente acre.

L'intervento di spegnimento delle fiamme e di bonifica dell'area si è concluso attorno alle 17.30.