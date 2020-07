Una bimba di otto anni di Scauri è risultata positiva al coronavirus. La notizia del contagio è stata confermata ieri pomeriggio ed è legata al nucleo familiare di Formia, risultato positivo l'altro ieri. Si tratta del ventitreesimo contagio registrato nel Comune di Minturno, ma che è stato subito circoscritto dalle autorità sanitarie, che, ovviamente hanno subito contattato coloro che, negli ultimi giorni avevano avuto a che fare con la minorenne. Il controllo della bimba è scaturito in seguito ai casi registrati a Formia, dove, come riportato ieri, si era registrato un focolaio riguardante marito, moglie e figlio di cinque anni e della nonna di quest'ultimo.

Alla luce di ciò la Asl ha disposto tamponi per tutti i familiari e le persone che erano state a contatto con i quattro componenti della famiglia di Formia, tra cui appunto i parenti che vivono a Scauri. Per tre persone, madre, padre e la figlia veniva disposto il tampone, ma solo la bambina è risultata positiva, in quanto per entrambi i genitori il responso è stato negativo. E' la prima minorenne che è risultata positiva tra tutti quelli che sono stati individuati nel Comune di Minturno. Altri tamponi sono previsti sin da oggi per verificare che non ci siano altri contagi, legati appunti a questi ultimi casi di Formia e Scauri. La notizia del nuovo caso ha destato sorpresa e preoccupazione, se non altro perché a Minturno si ipotizzava che, dopo la positività del libero professionista di Scauri, non ci fossero altre conseguenze, soprattutto perchè i circa cento tamponi effettuati erano risultati tutti negativi.