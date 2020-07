Sei persone denunciati tra Scauri Minturno e sdanti Cosma e Damiano, nell'ambito dei controlli predisposti dalla Compagnia dei Carabinieri di Formia, che ha istituito dei servizi finalizzati a contrastare i reati in genere. A Scauri, un cinquantanovenne che era sottoposto al regime degli arresti domiciliari, è stato trovato all'interno della sua abitazione in compagnia di una persona che non apparteneva al suo nucleo familiare. Per lui è scattata la denuncia. Sempre a Scauri un diciannovenne guidava sotto l'effetto di sostanze alcoliche, come confermato dal tasso che misurava 1,24g/l. I militari comandati dal maggiore David Pirrera hanno ritirato la patente al giovane scaurese. Stesso provvedimento è scattato per un trentenne di Minturno, il cui tasso alcolemico era pari a 1,49 g/l. Oltre al ritiro della patente i militari hanno affidato il veicolo di guida dell'uomo a persona idonea. Anche per lui è scattata la denuncia.

Tutti di santi Cosma e Damiano gli altri denunciati. Il primo è un trentottenne sottoposto alla misura della detenzione domiciliare, ma che aveva deciso di andare a farsi un giro. Nei suoi confronti è scattata la denuncia per evasione. Un altro giovane sancosimese, che guidava sotto l'effetto di sostanze alcoliche è stato denunciato, ma anche soccorso. Infatti è caduto dal suo ciclomotore e trasportato in ospedale è stato accertato che il tasso alcolemico era pari a 1,7 g/l. Stesso provvedimento per un altro ventenne di Santi Cosma e Damiano, che guidava con tasso alcolemico pari a 1,31 g/l. Anche per lui denuncia e ritiro della patente. Infine durante i controlli in occasione del secondo fine settimana di luglio, i militari dell'Arma appartenenti alla Compagnia di Formia, hanno segnalato alla Prefettura di Latina, per illeciti amministrativi, sei giovani, tutti trovati in possesso di sostanze stupefacenti per uso personale. Controlli che hanno confermato come il sabato sera ci sono giovani e meno giovani che si dedicano allo sballo, guidando ubriachi o fornendosi di sostanze stupefacenti. Un fenomeno che rischi di ampliarsi con l'arrivo dei villeggianti, ma sta di fatto che i Carabinieri continueranno nelle loro operazioni di controllo, che saranno ulteriormente potenziate nei prossimi giorni, quando ci sarà l'ondata di arrivi di villeggianti.