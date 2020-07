Un kite surf è atterrato sulla spiaggia libera davanti alla clinica "Salus"(la "Sorriso sul mare"), sul litorale sud del territorio del Comune di Formia, andando a finire su alcuni ombrelloni e travolgendo alcuni bagnanti, per fortuna non in maniera grave.

Un ragazzo ha riportato delle ferite sull'addome mentre una signora è rimasta leggermente ferita al viso. Se il primo ha ritenuto di andare in ospedale a medicarsi, la donna invece non ha ritenuto necessario l'intervento dei medici in quanto si trattava più che altro di un graffio. Il giovane kitesurfista non è riuscito a mantenere la vela ed ha perso in sostanza il controllo del mezzo, non ha trovato una zona dove atterrare in sicurezza senza mettere a repentaglio la propria salute e quella dei bagnanti che, purtroppo devono fare i conti con queste problematiche dal momento che non esistono delle spiagge-piste di atterraggio per questi kite surf.

La Guardia Costiera lo hanno fermato e hanno elevato un verbale di 250 euro. E' intervenuta anche una pattuglia del commissariato di polizia di Formia. Probabilmente il ragazzo ferito presenterà una denuncia per lesioni.