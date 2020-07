Tragedia questa mattina in un cantiere a Sonnino. Un cornicione si è infatti staccato travolgendo un operaio che era di sotto uccidendolo. I lavori in questione erano quelli per ripristinare la tettoia di un famoso ristorante distrutto nelle fiamme nell'ottobre 2018. I soccorsi, arrivati immediati sul posto, non hanno potuto far altro che constatare il decesso. Sono in corso approfondimenti.