Nella giornata di ieri, nelle acque antistanti il porto di San Felice Circeo, il personale del Nucleo Subacquei dei carabinieri di Roma, a seguito di quanto disposto dalla Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per le province di Frosinone, Latina e Rieti, unitamente ad un funzionario archeologico, rinveniva, ad una profondità di nove metri, 1 anfora di epoca romana (lunghezza 98 cm – circonferenza 102 cm – diametro imboccatura 24 cm), risalente all'ultimo secolo A.C e il I secolo dopo Cristo.

