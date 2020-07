Non sono stati registrati nuovi casi di Coronavirus, nelle ultime 24 ore, nel territorio della Asl Roma 6, compreso tra Castelli Romani e litorale a sud di Roma.

Dopo il caso segnalato ieri, riguardante una donna di rientro dalle Filippine, il portale Salute Lazio oggi non riporta riferimenti in merito a nuovi casi nel territorio. La situazione è dunque rimasta inalterata. In totale, dall'inizio dell'emergenza, si contano 1436 casi, tra i quali sono compresi anche le 932 guarigioni e i 135 decessi.

Ad Anzio, spiega il sindaco Candido De Angelis nel suo ultimo intervento, basato sulle comunicazioni dell'Asl Roma 6, sono sei i cittadini attualmente positivi. Di questi cinque sono in isolamento domiciliare, mentre uno è ricoverato in ospedale.