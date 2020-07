Avrebbe compiuto 51 anni tra pochi giorni, l'8 agosto 1969, Giovanni Torelli (lascia la consorte e due figli maggiorenni), l'operaio dell'Astolfi Costruzioni, la ditta incaricata di effettuare i lavori di demolizione e ricostruzione del compendio immobiliare del ristorante pizzeria La Tettoia di Sonnino, sito in località Frasso, nei pressi dello svincolo della strada a scorrimento veloce Frosinone-Mare.

Gli stessi lavori erano ancora diretti alla fase della demolizione sebbene il permesso a costruire fosse arrivato già nel novembre del 2019 (l'emergenza sanitaria ha fatto slittare sia i piani di ripristino dell'abitazione al primo piano sia del locale al piano terra. In seguito sarebbe iniziata la ristrutturazione vera e propria. Il ristorante "La Tettoia" era chiuso dal 21 ottobre 2018, quando la famiglia Fia venne svegliata in piena notte qualche ora dopo la chiusura, dall'allarme per l'incendio della loro pizzeria.

A svegliarli furono le due ragazze che viaggiavano a bordo dell'auto da cui partirono le fiamme poi divampate fino all'edificio. Le giovai si erano fermate al distributore automatico di sigarette posizionato accanto all'ingresso del locale. Erano le 5 di un sabato notte. Mentre armeggiavano davanti all'automatico, la loro auto, una Volkswagen Polo di neanche dieci anni prese fuoco: l'incendio investì rapidamente i due piani in questione.

I tentativi di spegnere le fiamme, operati con l'estintore, si rivelarono vani e così il rogo rapidamente si propagò prima alla struttura in legno e poi sul resto dell'abitazione. Nonostante l'intervento tempestivo dei Vigili del Fuoco di Terracina, i danni furono ingenti. Gli approfondimenti effettuati durante le fasi di indagine seguite per appurare i fatti, sancirono la compromissione non solo della parte circostante l'abitazione, ovvero de "La Tettoia" vera e propria, ma anche dell'edificio sovrastante. Indagini che ora dovranno ripartire prima dell'eventuale nuovo via libera ai lavori. Il cantiere è stato messo infatti sotto sequestro. Oggi l'autopsia sul corpo