Paura in via del Giglio ad Aprilia, dove un'auto in transito ha preso improvvisamente fuoco. La donna anziana che si trovava al volante del mezzo, è riuscita ad abbandonare l'abitacolo prima che il mezzo venisse completamente avvolto dalle fiamme. Sotto choc per l'accaduto, non ha riportato ferite né altre gravi conseguenze. Restano da capire le ragioni per le quali l'auto ha improvvisamente preso fuoco, mettendo a repentaglio la vita della conducente.