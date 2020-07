Furto sventato in pieno centro storico a Sezze. Vittima di ladri, che si sono introdotti all'interno dell'appartamento di vicolo Orfanotrofio nel pieno centro di Sezze, Giovan Battista Giorgi, meglio conosciuto in città come "Titta", noto esponente politico già consigliere comunale, assessore, vicesindaco, consigliere regionale e per alcuni anni presidente dell'Astral.

Intorno alle 14:30 i suoi vicini di casa hanno sentito diversi rumori provenienti dall'abitazione del politico e, conoscendo le sue abitudini e sapendo che solitamente risiede altrove, si sono preoccupati ed hanno avvertito tempestivamente la locale caserma. Da lì è partita una vettura con i militari coordinati dal comandante Salvatore Barbagallo, che sono arrivati sul posto, hanno notato il portone divelto e sono entrati all'interno dell'abitazione, beccando sul fatto i malviventi, 3 persone, che già avevano raccolto diverse cose mettendole in alcune buste e stavano provvedendo a controllare cassetti e dispense dell'appartamento del politico setino.

I tre, P.A., D.F., P.C. le loro iniziali, rispettivamente di 51, 50 e 28 anni, sono stati quindi arrestati e trasferiti all'interno delle stanze di sicurezza della caserma di Sezze per le procedure di rito. Domani il processo per direttissima