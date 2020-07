Venerdì alle 15 e 30 presso la parrocchia di Santa Maria Assunta in Cielo in piazza XIX Marzo a Cisterna, si terranno i funerali di Giuseppina Di Stasio e del marito Giuseppe Polvere. La coppia è rimasta coinvolta in un terribile incidente lungo la via Appia la sera del 4 luglio scorso.

Erano in sella ad una moto quando si sono scontrati frontalmente con una vettura condotta da un giovane di origini romene. Giuseppe Polvere è morto sul colpo. La moglie è stata sbalzata a diversi metri di distanza ed è deceduta due giorni dopo.

Si trovava ricoverata in Rianimazione presso l'ospedale Santa Maria Goretti di Latina. Il ragazzo che guidava la vettura è indagato per duplice omicidio stradale dalla Procura di Velletri e dalla Polizia stradale di Albano intervenuta per i rilievi.