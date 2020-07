Solo tanta paura, ma nessun danno fisico, per una donna di 75 anni protagonista di uno spettacolare incidente in via Colli, nel tratto che collega Camposanto Vecchio al popoloso quartiere alle porte di Sezze.

Intorno alle 13 l'anziana, a bordo della sua Y10, stava affrontando il tratto stradale quando, per cause che sono al vaglio dei soccorritori ma che sembrano far optare per un incidente autonomo, ha perso il controllo del mezzo, che si è capovolto al centro della carreggiata. I primi a prestare soccorso alla donna sono stati alcuni automobilisti di passaggio, che hanno subito allertato il 118 e le Forze dell'Ordine.

Considerata la dinamica e non essendo ancora a conoscenza delle condizioni della donna, è stato allertato anche un elicottero per un eventuale trasferimento immediato in ospedale. Fortunatamente, dopo essere stata estratta dalla vettura, la signora non ha palesato alcun sintomo, tanto da rendere inutile l'elisoccorso. Per precauzione è stata trasportata in ambulanza al "Santa Maria Goretti" di Latina, mentre la Polizia Locale di Sezze ha provveduto ad interdire il traffico veicolare per permettere la rimozione della vettura capovolta.