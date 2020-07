La banda delle tabaccherie non si ferma e continua a colpire senza sosta. Nel mirino della banda, questa volta, è finita la rivendita di via Appia 876 a Scauri, conosciuta da tutti come Generoso, dal nome dell'ex proprietario. Ingente il bottino portato via dai banditi, che è di diverse migliaia di euro. I banditi, con la solita tecnica, hanno tagliato la serranda e sono penetrati all'interno del locale, portando via sigarette, gratta e vinci, denaro ed anche una macchinetta cambiamonete. Ma quest'ultima, che non conteneva nulla, è stata abbandonata fuori dal locale. Gli autori dell'ennesimo furto ai tabacchi, come di consueto, hanno agito completamente travisati, per evitare il riconoscimento da parte delle telecamere di videosorveglianza. Ancora una volta è stata segnalata una Audi sul luogo del furto che, sembra, sia stato messo a segno da una gang di stranieri.

Una banda che sarebbe la stessa che ha colpito pochi giorni fa il bar Pierino a Spigno, la rivendita di tabacchi di via Luigi Cadorna e Fontana Perrelli a Minturno. Ma negli ultimi tempi sono stati diversi i raid notturni del gruppo, che ha agito in una tabaccheria posta vicino a quella visitata l'altra notte, ma anche in altre del Comune di Minturno, Santi Cosma e Damiano e Formia. Si tratta di un gruppo di specialisti che fanno della rapidità il loro punto di forza. A volte, se disturbati dal passaggio di auto o persone, compiono il furto a tappe, allontanandosi e ritornando poco dopo.

Se non hanno alternative di poter entrare attraverso porte o finestre laterali, attaccano la serranda e la tagliano. Una volta all'interno agiscono in pochissimi secondi e nonostante il suo dell'antifurto prendono tutto ciò che è possibile e fuggono. L'Audi più volte segnalata sembra sia una macchina rubata e il gruppo dovrebbe avere il proprio covo in Campania. C'è preoccupazione tra i tabaccai per questo nuovo colpo messo a segno, ma i Carabinieri hanno già raccolto importanti elementi, che potrebbero avere sviluppi nei prossimi giorni. Un'indagine molto difficile, in considerazione della scaltrezza del gruppo, che già da tempo continua a visitare le tabaccherie del sud pontino. I luoghi dove rubare vengono scelti a macchia di leopardo ed è difficile coglierli sul fatto, soprattutto per la rapidità con cui si muovono ed agiscono.