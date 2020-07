Quanto rinvenuto è stato posto in sequestro e gli arrestati. al termine delle formalità di rito, associati presso la Casa Circondariale di Roma a disposizione dell'autorità giudiziaria procedente

Una volta avvenuto lo scambio, gli agenti sono intervenuti, bloccando entrambe le persone e rinvenendo le banconote che poco prima erano state cedute dall'uomo, per un totale di 1.450 euro, il provento dell'attività illecita.

La donna è stata quindi pedinata, a breve distanza, consentendo di accertare che l'uomo le aveva consegnato una mazzetta di denaro, avvolto con un elastico, in cambio di un involucro custodito all'interno degli slip.

L'atteggiamento circospetto ha indotto gli investigatori della Squadra Mobile ad intraprendere un servizio di osservazione, appostamento e controllo durante il quale, poco dopo, è stata notata la cittadina extracomunitaria O.S.A. che, una volta scesa dal treno, appiedata e da sola, si dirigeva proprio verso il parcheggio ove era in sosta S. C..

Le attività hanno avuto inizio già dalla mattina quando, nel corso di un'operazione di Polizia Giudiziaria finalizzata alla repressione del fenomeno dello spaccio di sostanza stupefacente, gli agenti, a bordo di tre distinte autovetture "civetta", incrociavano, nei pressi del parcheggio di pertinenza della stazione ferroviaria di Latina, un'autovettura Mercedes classe A, condotta dal noto pregiudicato S. C., conosciuto per i suoi precedenti penali specifici.

Oggi pomeriggio, i poliziotti della Squadra Mobile hanno tratto in arresto S. C. del ‘75 e O. S. A. del '94 responsabili di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

