Un vero e proprio dramma famigliare quello che si è consumato nel corso della notte in via Chiaschio ad Aprilia. Dalla prima risultanza, una coppia di coniugi sono stati trovati morti all'interno della propria abitazione. I carabinieri che sono sul posto prendono in esame la drammatica ipotesi che possa essersi trattato di un omicidio suicidio. Entrambe le vittime avevano meno di 50 anni e vivevano in una villetta singola in una delle traverse di via le Salzare nella zona di Fossignano. In questo momento sono in corso i rilevamenti per poter comprendere cosa sia potuto accadere. Sul posto anche medico legale a coadiuvare il lavoro dei carabinieri.