E' l'anziana madre di Calogero Cortese il teste chiave per comprendere cosa sia accaduto nella tragica notte che si è consumata nella villetta di via Chiaschio, in zona Fossignano, ad Aprilia. La donna, ultraottantenne, che viveva insieme ai due coniugi che hanno perso la vita in seguito all'omicidio-suicidio perpetrato da Cortese, avrebbe infatti assistito a tutta quanta la scena e allertato lei stessa le forze dell'ordine subito dopo il drammatico evento omicida. Una ricostruzione drammatica, quella che si sta profilando davanti agli occhi degli inquirenti, coordinati dal Pm Martina Taglione insieme al medico legale Cristina Setacci e i carabinieri di Aprilia, agli ordini del Tenente Colonnello Riccardo Barbera, che stanno prendendo in esame anche la pista di difficoltà e tensioni sul lavoro della coppia che da anni si era trasferita ad Aprilia per svolgere l'attività di commercianti. Possedevano un banco, "Sapori di Sicilia", con cui giravano mercati, fiere e sagre in tutta la regione.

Calogero Cortese avrebbe ucciso la moglie, Grazia Sicilia, con cui aveva una relazione lunga e senza difficoltà. Ecco perché per ora si esclude la pista sentimentale per far strada a quelle delle difficoltà economiche dei due che si occupavano di vendita di prodotti tipici siciliani come ambulanti. Nelle prossime ore ci saranno sicuramente maggiori dettagli.

È un commerciante di 45 anni, Calogero Cortese, l'uomo che si presume questa notte abbia prima ucciso la moglie di 45 anni, Grazia Sicilia, e poi si sia tolto la vita. Il tutto sarebbe accaduto mentre all'interno della abitazione di via Chiaschio era presente anche la mamma dell'uomo. Le due vittime sono originarie di Caltanissetta e si occupavano della vendita di prodotti tipici siciliani come ambulanti. Ci sono anche dei particolari piuttosto inquietanti visto che, come scritto prima, la tragedia si sarebbe consumata sotto gli occhi della madre dell'uomo, una donna ultra ottantenne che viveva con loro nella villetta di famiglia. A quanto pare Giuseppe Cortese avrebbe ucciso la moglie con almeno due o tre colpi di pistola sparati all'altezza del petto, prima di rivolgersi la pistola contro e farla finita. Sul posto i carabinieri e il magistrato che sta conducendo le indagini e i rilevamenti.