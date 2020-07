E' stato arrestato perché trovato in possesso di cocaina, nonostante, tra l'altro, fosse già gravato dagli arresti domiciliari. E' finito in carcere G.F., classe 1966 che ora è in cella a Velletri, dopo essere stato raggiunto dall'ordinanza emessa dal Tribunale di Latina eseguita dai poliziotti del commissariato di Fondi. Oltre alla cocaina, l'uomo aveva con sé sostanza da taglio, bilancini di precisione e denaro contante, a testimonianza della produttiva attività di spaccio di stupefacenti.

Nel corso delle fasi dell'esecuzione del provvedimento è stata effettuata nuovamente una perquisizione all'interno dell'abitazione dell'uomo, anche con unità cinofile, che hanno permesso di rinvenire, anche quantitativi di eroina, marijuana, un bilancino, sostanza da taglio e la somma di euro 360,00, conferma del fatto che l'uomo, nonostante tutto, continuasse a spacciare.