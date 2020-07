Tantissime le persone presenti. Il feretro è stato "scortato" dagli amici motociclisti del 50enne sia all'entrata che all'uscita, quando poi, prima di raggiungere il cimitero, è stato accompagnato per un ultimo "saluto" alla piazza del paese che tanto amava e che spesso frequentava.

Grande commozione questa mattina per l'ultimo saluto tributato dalla città di Pontinia a Giovanni Torelli, l'operaio di 50 anni morto a causa del crollo del solaio della struttura di Sonnino in cui stava lavorando. Alle 10 e 30 la celebrazione dei funerali nella chiesa di Sant'Anna.

