Una situazione che, dunque, resta sotto controllo e che impegna la Asl e la Regione tutta soprattutto nel monitoraggio dei casi da importazione, soprattutto dal Bangladesh e dalla Moldavia anche se, tra i casi degli ultimi giorni, ci sono tre persone di Pomezia appartenenti ad un nucleo familiare, in isolamento domiciliare.

Dopo alcuni giorni con nuovi casi, soprattutto di importazione dall'estero, il territorio compreso tra Castelli Romani e litorale a sud di Roma segna nuovamente una giornata senza contagi. Infatti, come riportato dal portale regionale Salute Lazio, sui dati forniti dalla Asl Roma 6, i numeri nel territorio nelle ultime 24 ore sono rimasti stabili. Quindi, dall'inizio dell'emergenza, ha registrato un totale di 1.445 casi, tra i quali sono compresi i 932 guariti e i 135 decessi.

