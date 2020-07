Un incidente si è verificato oggi pomeriggio sulla Pontina, dove un mezzo pesante si è scontrato con quattro automobili, di cui una ha addirittura scavalcato lo spartitraffico a causa del forte impatto.

I fatti sono avvenuti alle 17 circa di oggi, al chilometro 36,500 della 148, nel territorio di Ardea e in direzione Sud.



Immediato l'intervento dei soccorritori a seguito dello scontro: sul posto il 118 e forze dell'ordine, per i rilievi e per la gestione del traffico.

L'incidente ha generato lunghissime code sulla strada, tanto che alle 17.15 si stimava un tempo di percorrenza di circa 70 minuti per il tratto Pomezia - Aprilia (arrivando anche a picchi di 100 minuti).