L'incrocio tra via Verdi e via Bonaparta ha fatto da scenario oggi all'ennesimo incidente. Come capita spesso in quel punto del centro di Latina, una Renaul Modus proveniva dalla strada laterale e attraversava via Verdi diretta verso il vicino ospedale Santa Maria Goretti, non si è fermata per dare precedenza e si è scontrata con una Mini Coutryman che percorreva proprio via Verdi in uscita dal centro, centrandola sulla fiancata.

Illesi i due conducenti, mentre la donna che viaggiava sulla Modus, diretta proprio all'ospedale per un malessere, è rimasta ferita e ha richiesto il ricovero in pronto soccorso, comunque senza gravi conseguenze. Nel frattempo era intervenuta la Polizia Locale che ha fornito l'assistenza necessaria per gestire la viabilità mentre i due automobilisti si accordavano per la constatazione amichevole. Questo ennesimo incidente è stata l'occasione, per i residenti, di rilanciare un appello per la messa in sicurezza dell'incrocio: da tempo i cittadini chiedono che venga potenziata la segnaletica, vagliando la possibilità di installare dissuasori o altri dispositivi che possano aiutare gli automobilisti a riconoscere in tempo il pericolo. Più in generale si conferma il trend negativo degli incidenti negli ultimi giorni: anche quella di oggi è stata una giornata campale, con uno scontro tra veicoli nel centro abitato di Borgo Podgora e un altro nel centro di Latina tra viale Petrarca e via Terenzio, solo per citare quelli più gravi.