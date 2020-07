L'uomo fermato alla guida di un furgone, a richiesta dei carabinieri esibiva patente di guida che, a seguito di successivi accertamenti, risultava essere contraffatta, risultando lo stesso non aver mai conseguito la patente. Quindi il documento è stato sequestrato mentre il veicolo sottoposto a fermo amministrativo.

Guidava con una patente contraffatta denunciato un 39enne. Nel corso del monitoraggio effettuato dai militari dell'Arma sul territorio provinciale, i carabinieri della stazione di Borgo Grappa, nell'ambito di servizio di controllo del territorio, hanno denunciato per uso di atto falso e ricettazione, un cittadino tunisino 39 enne, residente a Nettuno.

